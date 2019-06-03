Сильный пожар возник на популярном у туристов рынке Чатучак в Бангкоке

Столб дыма виден за несколько километров. По словам полицейских, возгорание произошло уже после того, как большинство посетителей ушли. Остававшиеся на рынке покупатели и продавцы эвакуированы. На территории находятся только пожарные расчеты. По последним данным, огнем охвачены десять торговых рядов. Сведений о пострадавших не поступало.