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Сильный пожар возник на популярном у туристов рынке Чатучак в Бангкоке

Столб дыма виден за несколько километров. По словам полицейских, возгорание произошло уже после того, как большинство посетителей ушли. Остававшиеся на рынке покупатели и продавцы эвакуированы. На территории находятся только пожарные расчеты. По последним данным, огнем охвачены десять торговых рядов. Сведений о пострадавших не поступало.

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