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Сильный пожар вспыхнул в торговом комплексе в нигерийском портовом городе Лагос

Пламя охватило верхнюю часть здания на популярном Балогунском рынке. На этих кадрах видно, как люди пытаются спасти имущество, выбрасывая предметы из окон. Подобраться к очагу возгорания пожарным мешают многочисленные торговые палатки.

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