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Сильный пожар вспыхнул во французском городе Версаль

Сильный пожар вспыхнул накануне вечером во французском городе Версаль недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса. Сообщается, что возгорание произошло в автомобильном магазине. Огонь был ликвидирован. Известно об одном пострадавшем. О причинах пожара пока информации нет.

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