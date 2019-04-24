Сильный пожар вспыхнул во французском городе Версаль

Сильный пожар вспыхнул накануне вечером во французском городе Версаль недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса. Сообщается, что возгорание произошло в автомобильном магазине. Огонь был ликвидирован. Известно об одном пострадавшем. О причинах пожара пока информации нет.