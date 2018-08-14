Сильный шторм или просадка конструкций - вероятные причины обрушения моста в Генуе

Погибли 22 человека, в том числе ребенок. Пятеро госпитализированы. Число погибших и пострадавших может возрасти. Под завалами еще могут находиться люди. На месте работают около 200 спасателей. Автомобильное движение полностью заблокировано. В тоннелях, которые ведут к рухнувшему мосту, находится множество машин.