Сильный шторм на севере Швейцарии

Непогода бушует и в Швейцарии. В Женеве мощная гроза с ливнями вызвала наводнения. Сильный ветер сносил деревья, затоплено несколько магистралей города.На севере страны жертвой непогоды стала группа туристов. Погибли три человека, один пропал без вести. Все они - испанцы, которые планировали преодолеть ущелье Парлитобель с помощью скалолазного снаряжения.