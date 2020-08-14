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Сильный шторм на севере Швейцарии

Непогода бушует и в Швейцарии. В Женеве мощная гроза с ливнями вызвала наводнения. Сильный ветер сносил деревья, затоплено несколько магистралей города.На севере страны жертвой непогоды стала группа туристов. Погибли три человека, один пропал без вести. Все они - испанцы, которые планировали преодолеть ущелье Парлитобель с помощью скалолазного снаряжения.

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