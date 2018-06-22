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Сильный шторм обрушился на Польшу

В результате стихии один человек погиб - его придавило упавшим деревом. Несколько были ранены. Повреждены сотни зданий. Более 300 тысяч домашних хозяйств остались без электроснабжения. Наибольший разгул стихии наблюдался в Мазовецком и Куявско-Поморском воеводствах. Сейчас ведутся восстановительные работы.

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