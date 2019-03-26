Сильный шторм пронесся по центральным штатам Америки

Он сопровождался аномально крупным градом. Жители публиковали фото и видео, где видно, что льдины по размеру сравнимы с теннисным мячом. Больше всего от бури пострадали Техас и Оклахома. Куски льда изрешетили стекла десятков машин. В домах разбиты окна и повреждены крыши. Под удар стихии попали Миссури, Кентукки и Арканзас.