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Сильный шторм в Индонезии и аномальная жара в Торонто

Сильный шторм обрушился на Индонезию. Ветер повалил деревья. Повреждены крыши жилых домов. Серьезно пострадали и культовые сооружения. В округе Бенкаянг из-за непогоды был заблокирован ряд автодорог. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

В Торонто установилась аномальная жара. Власти города открыли специальные центры с кондиционерами, где можно прийти в себя. Это должно помочь жителям города справиться с тепловой волной. Дневная температура воздуха до воскресенья будет держаться в районе 31-33 градусов тепла. Жара, скорее всего, не пойдет на спад и на следующей неделе.

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