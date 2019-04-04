Апрельский сюрприз: сильный снегопад накрыл сегодня швейцарские Альпы и буквально парализовал работу Готардского железнодорожного тоннеля. Проблемы с движением транспорта наблюдаются по всей стране.



Та же картина на востоке Франции: похолодало и идет снег. И местные жители всерьез обеспокоены судьбой популярного здесь фестиваля нарциссов - он намечен на выходные.