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Сильный снегопад обрушился на Румынию

На западе страны были перекрыты дороги. Движение автотранспорта затруднено. Произошло несколько аварий. В городе Тимишоара аэропорт не работал около двух часов. После того как со взлетно-посадочной полосы убрали снег, он смог принимать самолеты.

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