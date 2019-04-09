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Сильный снегопад обрушился на восточные провинции Канады

Зима вернулась в Канаду. Да еще какая. Всего за сутки здесь выпала практически месячная норма осадков. Сильный снегопад обрушился на восточные провинции - Нью-Брансуик и Новая Шотландия. Местами снежный покров достигал 20 сантиметров. Погодные условия уже привели к отмене и задержке авиарейсов. Серьезно ухудшилась ситуация на дорогах.

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