Сильный снегопад обрушился на восточные провинции Канады

Зима вернулась в Канаду. Да еще какая. Всего за сутки здесь выпала практически месячная норма осадков. Сильный снегопад обрушился на восточные провинции - Нью-Брансуик и Новая Шотландия. Местами снежный покров достигал 20 сантиметров. Погодные условия уже привели к отмене и задержке авиарейсов. Серьезно ухудшилась ситуация на дорогах.