Сильный снегопад спровоцировал многочисленные аварии в США

Мощные снегопады накрыли Штаты. В Нью-Йорке стихия застала врасплох коммунальные службы. На скользкой дороге столкнулись сразу 15 машин. А в Калифорнии чудом удалось спасти женщину, которая застряла в своем автомобиле в сугробе вдали от населенных пунктов. В заблокированной машине она провела 6 дней. Ее случайно заметили с вертолета, когда закончилась метель. Женщина получила сильное переохлаждение, но сейчас ее жизни ничто не угрожает.



