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Сильный туман почти полностью скрыл китайский город Чунцин

Видимость не превышает 20-ти метров. Затруднено движение транспорта. Закрыты 10 крупных автомагистралей. Автомобилисты оставили свои машины на стоянках. Движение уже регулируют полицейские.

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