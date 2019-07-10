ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сильный ветер и проливные дожди обрушились на Адриатическое побережье Италии

Осадки с градом до 5 сантиметров в диаметре обрушились на область Абруццо. С травмами и ранениями в больницы обратились около 20 человек, среди них беременная женщина. В городе Пескара стихия повредила крыши и окна домов, стекла автомобилей. Пострадали сельхозугодья. Движение в городе затруднено из-за потоков воды. Подтоплены и другие населенные пункты региона.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все