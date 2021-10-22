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Сильный ветер сегодня бушевал сразу в нескольких регионах России

В Калининграде стихия ломала деревья как спички, пострадали десятки автомобилей. В Санкт-Петербурге шторм нанес серьезный ущерб городскому хозяйству. Сотрудники МЧС выезжали для ликвидации чрезвычайных ситуаций 32 раза, от падения щита пострадала женщина. В Москве и Подмосковье порывы ветра достигали 70 километров в час. Один из таких вихрей прогулялся по Красной площади. Он повалил здесь строительные леса и сломал один из зубцов Кремлевской стены.

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