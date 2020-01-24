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Сильный взрыв прогремел на фабрике в Хьюстоне

Срочная новость из США. Сильный взрыв прогремел на фабрике в Хьюстоне. Волну, как сообщается, ощутили жители города, находившиеся в тот момент в нескольких километрах от места ЧП. Позже в здании начался пожар. Сейчас на месте ЧП работает полиция. Данных о пострадавших пока нет. Очевидцы сообщают о раненом мужчине.

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