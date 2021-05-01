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Сильный взрыв в Душанбе - столице Таджикистана

По предварительной информации, возгорание произошло на АЗС, на месте уже работают пожарные.

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ATN_NEWS

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