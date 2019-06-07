Сильный взрыв в жилом доме на юге Швеции

Травмы получили 19 человек. Их доставили в больницу. Серьезно пострадал фасад здания: повреждены балконы и окна. Кроме того, стекла выбило во множестве других построек в округе. На месте работают 14 бригад медиков, спасатели и взрывотехники. Квартал оцеплен. Точная причина случившегося пока не установлена. В службе спасения сообщают, что речь идет о взрыве газа.



