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Силовики оградили Зеленского от пикетчиков
Украина: акция протеста журналистов проходит в прямом эфире
Журналисты трех закрытых украинских телеканалов сегодня устроили акцию в знак протеста против правительственной цензуры. Они собрались в студиях с заклеенными ртами. Недовольны запретом и граждане. У офисов каналов проходят все новые акции в поддержку журналистов. Напомним,
. Он заявил, что журналисты этих СМИ распространяют фейки и поддерживают терроризм.
Силовики оградили Зеленского от пикетчиков
И сотни силовиков окружили около часа тому назад здание, в котором проходит конференция с участием Владимира Зеленского. У стен выставочного центра "Парковый" собрались не только защитники журналистов, но и те, кто протестует против повышения тарифов. В новом году расценки на газ и электричество выросли на десятки процентов, что тут же обнаружилось подорожанием продовольствия. Говядина выросла в цене на доллар, а яйца и вовсе в два раза.
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