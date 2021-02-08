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Силовики оградили Зеленского от пикетчиков

Украина: акция протеста журналистов проходит в прямом эфире

Журналисты трех закрытых украинских телеканалов сегодня устроили акцию в знак протеста против правительственной цензуры. Они собрались в студиях с заклеенными ртами. Недовольны запретом и граждане. У офисов каналов проходят все новые акции в поддержку журналистов. Напомним,

о закрытии каналов "112", ZiK и NewsOne на минувшей неделе объявил президент Зеленский

. Он заявил, что журналисты этих СМИ распространяют фейки и поддерживают терроризм.

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Силовики оградили Зеленского от пикетчиков

И сотни силовиков окружили около часа тому назад здание, в котором проходит конференция с участием Владимира Зеленского. У стен выставочного центра "Парковый" собрались не только защитники журналистов, но и те, кто протестует против повышения тарифов. В новом году расценки на газ и электричество выросли на десятки процентов, что тут же обнаружилось подорожанием продовольствия. Говядина выросла в цене на доллар, а яйца и вовсе в два раза.

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