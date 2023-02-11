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Силу землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб
Землетрясения в Турции равносильно взрыву 500 атомных бомб, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
"Мы столкнулись с катастрофой, намного превосходящей то, что мы предполагали. Мы анализируем два землетрясения, произошедшие 6 февраля. Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд", - сказал он.
По словам Татара, район трясло на протяжении примерно двух минут.
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