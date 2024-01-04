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Силы безопасности предотвратили теракты в синагогах и церквях Турции
В ходе совместной операции спецслужб и полиции Турции предотвращены теракты в синагогах, церквях и посольстве Ирака. Всего было задержаны 32 человека, сообщает БЕЛТА.
По решению суда 25 человек из числа задержанных были арестованы. Среди них - три главаря террористической организации ДЕАШ.
Еще двое из задержанных переданы в соответствующие подразделения для депортации, в отношении одного судьи выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста, еще четырем членам преступной группировки - иные меры судебного контроля.
Операция против ДЕАШ прошла 29 декабря 2023 года в девяти провинциях Турции и курировалась Департаментом стамбульской полиции по борьбе с терроризмом на основе данных Национальной разведывательной организации (MİT).
В ходе рейдов по адресам проживания пособников террористической организации обнаружены данные и снимки, которые преступники собирали в рамках подготовки к атакам на христианские и еврейские святыни.
Фото: pixabay.com
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