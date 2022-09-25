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Силы НАТО стягиваются на восток
Единственный язык для диалога, которым владеет Америка, - угрозы военной мощью. Силы НАТО стягиваются на восток. Кадры переброски войск и спецтехники сразу в нескольких странах появились в интернете. Представителей вооруженных сил и технику зафиксировали на Тауэрском мосту в Великобритании. В Германии очевидцы сообщают о перемещениях федеральных войск по дорогам общего пользования. Массовые перемещения американских военных зафиксировали и в Польше.
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