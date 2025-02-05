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Сим: США и Израиль не являются членами СПЧ ООН, поэтому не могут из него выйти
США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами, заявил пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека.
"США и Израиль не являются государствами - членами Совета по правам человека ООН. Они имеют статус государства-наблюдателя. Таким образом, они технически не могут выйти из организации, членом которой они не являются", - сказал он.