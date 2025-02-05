Сим: США и Израиль не являются членами СПЧ ООН, поэтому не могут из него выйти

США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами, заявил пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека.