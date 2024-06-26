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Сингапур возглавил рейтинг самых дорогих городов мира

Сингапур возглавил рейтинг самых дорогих городов для роскошной жизни. Второе и третье место по итогам 2023 года заняли Гонконг и Лондон.

Эксперты оценивали стоимость недвижимости, рейсов бизнес-класса, а также люксовых автомобилей и иных предметов роскоши. И не последнюю роль в этом рейтинге играет состояние нацвалюты, используемой в городе.

Сингапур привлекает финансовой и политической стабильностью. В свою очередь из-за резкого ослабления иены на 23-е место опустился Токио. Также несколько позиций рейтинга потерял и Дубай.

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