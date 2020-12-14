Сингапурский танкер в порту Саудовской Аравии был атакован с помощью заминированной лодки. Об этом сообщило Министерство энергетики страны. Танкер (продуктовоз) минувшей ночью подвергся "внешнему воздействию" во время разгрузки в порту Джидды. Произошел взрыв, повлекший за собой пожар (его удалось потушить). К счастью, 22 члена экипажа не пострадали.