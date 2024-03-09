Синхронист Зеленского не смог внятно перевести речь Эрдогана

Президент Турции в Стамбуле провел переговоры с Владимиром Зеленским. Обсудили зерновую сделку, безопасность в Черном море. Эрдоган предложил возобновить диалог России и Украины. Лидеру "незалежной", ожидаемо, идея не понравилась. Он потребовал, чтобы мирный план был представлен второй стороне "по факту".