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Сирия может нанести удар по Израилю, а именно по аэропорту Тель-Авива

Об этом заявил сирийский постпред в ООН. Если Совбез не отреагирует на регулярные и многочисленные удары Израиля по территории Сирии, Дамаск ответит симметрично.
К слову, в результате очередного авиаудара коалиции США по Сирии погибли мирные жители. Отмечается, что люди покидали деревню Багуз, находящуюся под контролем боевиков Исламского государства. ВВС нанесли удары по автомобилям, перевозившим жителей.

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