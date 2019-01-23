Сирия может нанести удар по Израилю, а именно по аэропорту Тель-Авива

Об этом заявил сирийский постпред в ООН. Если Совбез не отреагирует на регулярные и многочисленные удары Израиля по территории Сирии, Дамаск ответит симметрично.

К слову, в результате очередного авиаудара коалиции США по Сирии погибли мирные жители. Отмечается, что люди покидали деревню Багуз, находящуюся под контролем боевиков Исламского государства. ВВС нанесли удары по автомобилям, перевозившим жителей.