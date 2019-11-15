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Сирия обвиняет США в хищении нефти

Сирия намерена поднять в ООН вопрос о хищении своей нефти США и потребовать от Вашингтона компенсаций. Об этом журналистам рассказал Башар Асад. Правда, глава Сирии уверен: их требования все равно останутся безответными. Напомним, большая часть сирийской нефтяной добычи сосредоточена на восточном берегу реки Евфрат. Сейчас она находится в основном под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".

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