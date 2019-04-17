Сирия отмечает День эвакуации иностранных войск

Сирия отмечает национальный праздник - День эвакуации иностранных войск. В этот день 73 года назад последний французский солдат покинул территорию арабской республики, и она фактически стала независимым государством. Формально Сирия обрела независимость еще в 1945 году, когда было объявлено о создании национальной армии. Страна вступила в ООН, а также приняла участие в создании Лиги арабских государств. Однако окончательно обрести независимость Сирия смогла после вывода всех иностранных войск 17 апреля в 1946 года. С национальным праздником Президента Сирии Башара Асада и народ этой арабской республики поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.