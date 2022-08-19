ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС

Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС

Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщаетРИА Новости со ссылкой на информациюглавыадминистрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Обстреляли район ГЭС. Цели сбиты. Успешно отработала система ПВО", - сказал Леонтьев.

Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Расположена рядом с городом Новая Каховка. Обеспечивает водоснабжения засушливых районов области и подачу воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все