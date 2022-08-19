Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на информациюглавыадминистрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Расположена рядом с городом Новая Каховка. Обеспечивает водоснабжения засушливых районов области и подачу воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

