Ситуация в Берлине угрожает согласованию нового бюджета ЕС

Мерц создал большие проблемы для ЕС. Financial Times назвала, с какими трудностями столкнется Брюссель после провала партии ХДС.

Возникший политический кризис в Берлине ставит под прямую угрозу согласование нового семилетнего бюджета Евросоюза объемом в 2 трлн евро. Кроме того, в ЕС обеспокоены планами по ответу на торговую угрозу Китая для европейской экономики, облегчению бремени климатических правил и сохранением поддержки Украины.

По словам источников газеты, тяжелые потери партии Мерца вынудили ЕС пересмотреть свои планы на ближайшие несколько месяцев.

Напомним, положение пока еще действующего канцлера усугубилось после выборов в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания. ХДС Мерца пережила позор, получив менее 5 %, тем самым впервые в истории ФРГ вообще вылетев из регионального парламента.