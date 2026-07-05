Ситуация вокруг Украины в числе основных заявленных тем на будущем саммите НАТО. Кроме того, как сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента во время встречи в Анкаре, оценят шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия альянса в области сдерживания и защиты.

Вместе с тем на уровне лидеров (в стратегическом контексте) состоится обмен мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евроатлантического региона. В центре внимания также последние события на южном фланге НАТО. Всего, как сообщается, на саммите 7-8 июля на уровне глав государств и правительств будут представлены 32 страны.