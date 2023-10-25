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Ситуация на Ближнем Востоке: Израиль наносит удары по палестинским силам, под обстрел попали и мирные люди

Ближневосточный конфликт не стихает: в Израиле в районе сектора Газа за ночь три раза сработала воздушная тревога.

Израильские военные сообщили об уничтожении туннеля в анклаве, через который в страну проникали радикалы, связанные с ХАМАС. 10 боевых пловцов движения ликвидированы при попытке высадки в районе Зикима. Также во время операции на западном берегу реки Иордан в городе Дженин беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по палестинским силам. Сообщается, что под него попали и мирные граждане.

Кроме того, истребители израильских ВВС выпустили ракету по лагерю Эль-Магази в секторе Газа, где погибли семь человек. По данным агентства Tasnim, снаряд попал в расположенную на территории лагеря пекарню, где в этот момент находились люди. ЦАХАЛ также нанес удар по военной инфраструктуре армии Сирии, военные сообщили, что ранее оттуда был произведен минометный обстрел.

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