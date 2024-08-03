Ситуация на Ближнем Востоке накалена до предела

Израиль нанес не менее трех ракетных ударов по базам "Хезболла" на территории Сирии, сообщает телеканал "Аль Джазира". Самолеты ЦАХАЛ совершили по меньшей мере три налета на объекты недалеко от границы Сирии и Ливана - горел аэропорт. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. Ранее "Хезболла" нанесла удары по израильским поселениям в Западной Галилее - были выпущены 60 ракет, 15 перехвачены.

