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Ситуация на Ближнем Востоке накалена до предела
Израиль нанес не менее трех ракетных ударов по базам "Хезболла" на территории Сирии, сообщает телеканал "Аль Джазира". Самолеты ЦАХАЛ совершили по меньшей мере три налета на объекты недалеко от границы Сирии и Ливана - горел аэропорт. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. Ранее "Хезболла" нанесла удары по израильским поселениям в Западной Галилее - были выпущены 60 ракет, 15 перехвачены.
Тем временем США усиливают группировку своих сил в регионе. На Ближний Восток направлена ударная группа авианосца "Авраам Линкольн", также туда отправятся эсминцы и крейсеры, способные осуществлять противоракетную оборону. Кроме того, отдан приказ о развертывании в регионе истребительной эскадрильи.
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