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Ситуация на Ближнем Востоке накалена: израильские танки прибыли на окраину Газы, стало известно о погибшей заложнице ХАМАСа
Танки ЦАХАЛа прибыли на окраину Газы, где прямо сейчас ведут боевые действия. Об этом сообщают в секторе Газа. Бронемашины перекрыли главную дорогу. Она связывает северные и южные районы анклава. Ранее армия Израиля заявила, что продолжает расширять наземные операции. За последние дни было атаковано около 600 объектов, включая склады оружия, укрытия и скопления военных ХАМАС, а также позиции ПВО. В Сети расходятся кадры, на которых, как утверждается, израильский танк расстрелял автомобиль с гражданскими.
Стало известно об одном погибшем заложнике ХАМАСа. Немка Шани Лук скончалась, сообщила ее семья. 7 октября девушку похитили с фестиваля Nature Party. Чуть позже в Сеть были выложены кадры, на которых 22-летнюю гражданку Германии с переломанными ногами везли в кузове автомобиля в сектор Газа. Подтвердил факт гибели и президент Израиля. Он заявил, что студентка из ФРГ была найдена обезглавленной.
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