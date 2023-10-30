Ситуация на Ближнем Востоке накалена: израильские танки прибыли на окраину Газы, стало известно о погибшей заложнице ХАМАСа

Танки ЦАХАЛа прибыли на окраину Газы, где прямо сейчас ведут боевые действия. Об этом сообщают в секторе Газа. Бронемашины перекрыли главную дорогу. Она связывает северные и южные районы анклава. Ранее армия Израиля заявила, что продолжает расширять наземные операции. За последние дни было атаковано около 600 объектов, включая склады оружия, укрытия и скопления военных ХАМАС, а также позиции ПВО. В Сети расходятся кадры, на которых, как утверждается, израильский танк расстрелял автомобиль с гражданскими.