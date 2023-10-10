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Ситуация на Ближнем Востоке - напряжение растет с каждым часом
Сигналы воздушной тревоги возобновились на юге Израиля. Ранее вертолет ЦАХАЛ уничтожил отряд, который пересек границу страны в районе Кибуца Зиким. Эвакуация жителей всех населенных пунктов в непосредственной близости от анклава завершена.
Вдоль границы скапливаются войска, резервы и регулярные подразделения. За двое суток было призвано 300 тысяч резервистов. Кроме того, ВВС страны перебросили по воздуху сотни находящихся в Европе израильских военнослужащих, чтобы они могли участвовать в операции. На севере еврейского государства подняты в небо военные самолеты после сообщений о нарушении воздушных границ.
Одновременно силы армии Израиля продолжают активно атаковать объекты в секторе Газа. Анклав остается в блокаде - туда не поступает свет, вода, продовольствие и медикаменты. Количество жертв конфликта в совокупности достигло 1600, пострадавших более 6 тысяч.
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