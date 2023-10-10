Ситуация на Ближнем Востоке - напряжение растет с каждым часом

Сигналы воздушной тревоги возобновились на юге Израиля. Ранее вертолет ЦАХАЛ уничтожил отряд, который пересек границу страны в районе Кибуца Зиким. Эвакуация жителей всех населенных пунктов в непосредственной близости от анклава завершена.

Вдоль границы скапливаются войска, резервы и регулярные подразделения. За двое суток было призвано 300 тысяч резервистов. Кроме того, ВВС страны перебросили по воздуху сотни находящихся в Европе израильских военнослужащих, чтобы они могли участвовать в операции. На севере еврейского государства подняты в небо военные самолеты после сообщений о нарушении воздушных границ.