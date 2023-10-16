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Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Израиль пока не решается начать наступление на сектор Газа. ЦАХАЛ продолжает наносить дистанционные удары по северу сектора Газа: сообщается, что за утро жертвами обстрелов стали 55 мирных жителей региона. ХАМАС также не прекращает ракетные атаки: около часа тому назад с палестинских территорий были произведены пуски по Иерусалиму.
Депутатам израильского Кнессета пришлось укрыться в бомбоубежище. Ни одна из ракет, насколько известно, не достигла цели. Тем временем у погранперехода на юге сектора Газа скопились беженцы. По согласованию с Вашингтоном отсюда пройдет эвакуация в Египет иностранцев. Более миллиона жителей сектора Газа покинули свои дома: многие из них также тщетно пытаются выехать в Египет. К настоящему моменту погибло около 3 тыс. палестинцев, число жертв среди израильтян достигло 1 400.
Тем временем ширится география акций в поддержку арабов, проживающих в секторе Газа: манифестации продолжаются не только в Европе, но также в Австралии и Новой Зеландии. В Берлине подобная демонстрация закончилась массовыми задержаниями.
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