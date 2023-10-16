Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Израиль пока не решается начать наступление на сектор Газа. ЦАХАЛ продолжает наносить дистанционные удары по северу сектора Газа: сообщается, что за утро жертвами обстрелов стали 55 мирных жителей региона. ХАМАС также не прекращает ракетные атаки: около часа тому назад с палестинских территорий были произведены пуски по Иерусалиму.

Депутатам израильского Кнессета пришлось укрыться в бомбоубежище. Ни одна из ракет, насколько известно, не достигла цели. Тем временем у погранперехода на юге сектора Газа скопились беженцы. По согласованию с Вашингтоном отсюда пройдет эвакуация в Египет иностранцев. Более миллиона жителей сектора Газа покинули свои дома: многие из них также тщетно пытаются выехать в Египет. К настоящему моменту погибло около 3 тыс. палестинцев, число жертв среди израильтян достигло 1 400.

