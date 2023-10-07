Ситуация на Ближнем Востоке: по последним данным, 22 человека погибли, 550 - пострадали

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября. Сектор Газа выпустил по Израилю по меньшей мере 2200 ракет. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля. По утверждению ХАМАС, их было 5 тысяч. По последним данным, погибли 22 человека, пострадали - 550. Премьер Израиля Нетаньяху заявил в обращении к нации, что страна находится "в состоянии войны". Объявлена масштабная мобилизация. Чрезвычайное положение введено на территории всего Израиля.