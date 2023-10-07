ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ситуация на Ближнем Востоке: по последним данным, 22 человека погибли, 550 - пострадали

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября. Сектор Газа выпустил по Израилю по меньшей мере 2200 ракет. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля. По утверждению ХАМАС, их было 5 тысяч. По последним данным, погибли 22 человека, пострадали - 550. Премьер Израиля Нетаньяху заявил в обращении к нации, что страна находится "в состоянии войны". Объявлена масштабная мобилизация. Чрезвычайное положение введено на территории всего Израиля.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам в секторе Газа. По данным СМИ, погибли как минимум 30 человек, десятки получили тяжелые ранения.

В приграничных районах идут перестрелки, палестинцы захватывают военную технику. ХАМАС заявил о пленении свыше 50 израильских солдат и поселенцев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все