Ситуация на Ближнем Востоке: воздушные атаки с двух сторон продолжаются, США экстренно поставляют оружие Израилю

Израиль ночью продолжил мощные воздушные бомбардировки сектора Газа. В самой стране тоже неспокойно: сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Нетив-ха-Асара на границе с палестинским анклавом. В Иерусалиме убит палестинец, пытавшийся с оружием в руках штурмовать полицейский участок. Сообщается об интенсивных перестрелках в окрестностях города Рамалла. Также три ракеты выпущены в сторону Израиля из Ливана. Число жертв эскалации конфликта с обеих сторон превысило 2 800 человек, около 10 тысяч ранены.



По данным ООН, в Газе разрушено более 2 с половиной тысяч домов, около 23 тысяч повреждено настолько, что проживание в них невозможно.