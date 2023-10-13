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Ситуация на Ближнем Востоке: воздушные атаки с двух сторон продолжаются, США экстренно поставляют оружие Израилю

Израиль ночью продолжил мощные воздушные бомбардировки сектора Газа. В самой стране тоже неспокойно: сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Нетив-ха-Асара на границе с палестинским анклавом. В Иерусалиме убит палестинец, пытавшийся с оружием в руках штурмовать полицейский участок. Сообщается об интенсивных перестрелках в окрестностях города Рамалла. Также три ракеты выпущены в сторону Израиля из Ливана. Число жертв эскалации конфликта с обеих сторон превысило 2 800 человек, около 10 тысяч ранены.

По данным ООН, в Газе разрушено более 2 с половиной тысяч домов, около 23 тысяч повреждено настолько, что проживание в них невозможно.


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На фоне эскалации конфликта США активно реализуют экстренную поставку оружия Израилю, в том числе боеприпасами и системы ПВО. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Также, по сообщению Guardian, Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье и начнет "наблюдательные полеты" над Израилем.

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