Ситуация на границе: 700 фур застряли перед латвийскими шлагбаумами

Проблемы все нарастают. Вереница фур ожидает въезда в Евросоюз. Закрытие Польшей, Литвой и Латвией своих пунктов пропуска нарушило логистические цепочки перевозчиков и дает повышенную нагрузку на действующие погранпереходы.

Теперь, прежде чем попасть в Европу, дальнобойщики вынуждены простаивать по десять, а то и более, суток на жаре. Сопредельные с Беларусью государства будто издеваются - кто дольше продержит людей на обочине? Пример - Латвия. На въезде в прибалтийское государство застряли около 700 фур. Европейские перевозчики несут огромные убытки из-за простоя. Водителям-дальнобойщикам приходится сутками ждать, пока Рига поднимет шлагбаум.

"Можно было бы еще раз приехать, привезти продукцию, но приходится стоять. Дело не в белорусах. Белорусскую границу мы всегда проходим быстро. Наверное, все-таки, в Евросоюзе у нас проблемы. Я не знаю, кому это нужно, но страдают от этого все", - сказал водитель фуры.

Согласно двусторонним договоренностям, пропускная способность как нашего пункта пропуска "Григоровщина", так и сопредельного "Патерниеки" оставляет 200 грузовых автомобилей в сутки. Однако сопредельная сторона не спешит выполнять договоренности. В среднем, около 30 % в сутки оформляется на сопредельной стороне. Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда