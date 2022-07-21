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Ситуация на границе Мексики и США вышла из-под контроля - караван беженцев прорвался через ограждение
Новый очаг миграционного кризиса. Ситуация на границе между Мексикой и США вышла из-под контроля. Караван беженцев прорвался через мексиканские ограждения на пути в Штаты. На кадрах видно, что мексиканская Нацгвардия мигрантам особо не препятствует. Пятеро охранников и шаткий забор не способны остановить нелегалов, сообщил с места событий репортер местного телеканала:"Как вы видите, мигранты прямо за мной. Они в отчаянии. Они прорвались через баррикады. Они уже прорвались через баррикады!"
Напомним, на фоне экономических сложностей в бедных странах региона миграционный поток в направлении США вновь достиг максимальных цифр.
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