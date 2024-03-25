Ситуация на границе: польская сторона ввела ограничения на пропуск машин в Беларусь

Первая информация о ситуации начала появляться 22 марта в чатах автоперегонщиков. Автомобилисты жаловались на огромные очереди на въезд в Беларусь из-за новых препятствий со стороны соседей. Польские таможенники разворачивают машины, подпадающие под определенные критерии. Их владельцы не могут доказать, что транспортные средства следуют транзитом и не будут проданы в Беларуси и России. Ограничения касаются машин от европейских производителей с объемом двигателя более 1,9 литра, предназначенные для экспорта в Беларусь и Россию. По предварительной информации из интернет-ресурсов, полная блокировка всех машин с мотором 1,9 литра и выше продлится до 1 апреля. От польской стороны каких-либо официальных уведомлений нет.