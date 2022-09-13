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Ситуация на границе с Азербайджаном напряженная - Минобороны Армении

Ситуация на границе с Азербайджаном напряженная - Минобороны Армении

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что обстановка на ряде участков армяно-азербайджанской границы остается крайне напряженной, пишет РИА Новости.

"Обстановка на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов противник продолжает попытки продвижения позиций, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк", - отметил Торосян.

Фото:pixabay.com

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