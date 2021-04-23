Ситуация с COVID-19 в мире: страны постепенно отменяют ограничения

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 145 миллионов, количество жертв вируса перевалило за 3 миллиона.





Коронавирусное цунами накрыло Индию

Крайне серьезной остается ситуация в Индии. Здесь ежедневно регистрируется более 300 тысяч заражений. Больницы страны не способны разместить всех, кто нуждается в госпитализации. Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Франция прошла пик третьей волны

Премьер Франции заявил, что страна прошла пик третьей волны COVID. В большинстве городов действует частичный локдаун: практически парализованы предприятия сферы сервиса. Объявлено о первых послаблениях: 3 мая будут разрешены перемещения между регионами страны.

Дания отменяет локдаун

В Дании заработали торговые центры, рестораны и кафе. Правда, только для клиентов, которые располагают сертификатами вакцинации. Впрочем, открытые террасы принимают всех.

В мае откроется Греция

Греция готова начать туристический сезон в первые дни мая. В страну, наконец, допустят иностранцев. Рестораны смогут обслуживать клиентов на открытом воздухе. С середины мая станут возможны переезды из региона в регион.

Молдова отменяет комендантский час