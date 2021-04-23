3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ситуация с COVID-19 в мире: страны постепенно отменяют ограничения
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 145 миллионов, количество жертв вируса перевалило за 3 миллиона.
Коронавирусное цунами накрыло Индию
Крайне серьезной остается ситуация в Индии. Здесь ежедневно регистрируется более 300 тысяч заражений. Больницы страны не способны разместить всех, кто нуждается в госпитализации. Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.
Франция прошла пик третьей волны
Премьер Франции заявил, что страна прошла пик третьей волны COVID. В большинстве городов действует частичный локдаун: практически парализованы предприятия сферы сервиса. Объявлено о первых послаблениях: 3 мая будут разрешены перемещения между регионами страны.
Дания отменяет локдаун
В Дании заработали торговые центры, рестораны и кафе. Правда, только для клиентов, которые располагают сертификатами вакцинации. Впрочем, открытые террасы принимают всех.
В мае откроется Греция
Греция готова начать туристический сезон в первые дни мая. В страну, наконец, допустят иностранцев. Рестораны смогут обслуживать клиентов на открытом воздухе. С середины мая станут возможны переезды из региона в регион.
Молдова отменяет комендантский час
Отменяет ограничения Молдова: с понедельника здесь перестает действовать комендантский час. С начала мая возобновят деятельность концертные залы и кинотеатры.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Настоящая венецианская карусель появится в Минске к Рождеству
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все