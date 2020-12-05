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Ситуация с COVID-19 в Украине выходит из-под контроля
В Украине взять ситуацию с коронавирусом под контроль пока не удается. Накануне в стране зарегистрировали почти 14 тысяч новых случаев. Среди новых больных - более 800 детей и более 600 медицинских работников. Вводить карантин до конца года не намерены. Однако, напомним, накануне стало известно, что власти планируют объявить жесткий локдаун сразу после Нового года. Правительство продолжает разработку плана противодействия вирусу.
Протест украинских предпринимателей
Все это на фоне многотысячных акций протеста предпринимателей, которые несколько дней подряд пикетируют здание Верховной рады. Участники бессрочной акции представителей малого и среднего бизнеса выступают против карантина и за упрощенную систему налогообложения. Накануне демонстранты устроили "коридор позора" для депутатов, которые собирались в парламенте на пленарное заседание. Протестующие уверяют, что отступать не намерены.
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