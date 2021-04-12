Ситуация с COVID-19 в мире на 12 апреля

Число заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 136 с половиной миллионов. Резкий рост случаев в Индии. Страна вышла на второе место по их количеству. В Нью-Дели объявили о начале четвертой волны COVID. В Европе понемногу смягчают ограничения.





Британцы выстраиваются в очереди перед магазинами

На радость британцам в стране после многих месяцев закрытия наконец заработали пабы и рестораны, правда, пока только на открытом воздухе. Но и туда с самого утра выстроились огромные очереди. Как и в открывшиеся тренажерные залы, салоны красоты и магазины розничной торговли.

В Риме протестуют предприниматели

В Чехии сегодня завершается действие режима чрезвычайной ситуации, а в Италии локдаун смягчают еще в нескольких регионах. Правда, когда ждать открытия ресторанов там, неясно. Сегодня

. Демонстранты требуют открытия общественных заведений. По их мнению, власти лишь кормят бизнесменов обещаниями, но не предпринимают никаких шагов, чтобы поскорее разрешить критическую ситуацию.

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией