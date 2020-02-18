Ситуация с коронавирусом стабилизируется к апрелю

Пик эпидемии нового типа коронавируса придется на февраль, но уже к апрелю ситуация стабилизируется - об этом заявили в Госкомитете по делам здравоохранения КНР. Число погибших от новой пневмонии тем временем достигло 1868. Вылечившихся уже 12,5 тысяч. Подтвержденных случаев заражения 72,5 тысячи.

. По данным Минздрава Японии, процесс ориентировочно завершится 21 февраля. Пробы для анализов взяты у всех пассажиров, идет их обработка. Число инфицированных на судне превысило 450 человек.

Для борьбы с эпидемией коронавируса в Китае начнут обеззараживать денежные купюры ультрафиолетовым светом или высокими температурами. После этого деньги будут опечатаны на одну-две недели, прежде чем их вернут к обращению. А в Вашингтоне уже в конце февраля планируют начать испытания и производство вакцины от смертельного вируса. Однако процесс займет не менее года.