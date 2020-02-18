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Ситуация с коронавирусом стабилизируется к апрелю
Пик эпидемии нового типа коронавируса придется на февраль, но уже к апрелю ситуация стабилизируется - об этом заявили в Госкомитете по делам здравоохранения КНР. Число погибших от новой пневмонии тем временем достигло 1868. Вылечившихся уже 12,5 тысяч. Подтвержденных случаев заражения 72,5 тысячи.
Пассажиры Diamond Princess сойдут на землю 19 февраля
Стало известно, что
пассажиры с отрицательной реакцией на COVID-19 смогут покинуть карантинный лайнер Diamond Princess уже завтра
. По данным Минздрава Японии, процесс ориентировочно завершится 21 февраля. Пробы для анализов взяты у всех пассажиров, идет их обработка. Число инфицированных на судне превысило 450 человек.
В Китае будут обеззараживать денежные купюры
Для борьбы с эпидемией коронавируса в Китае начнут обеззараживать денежные купюры ультрафиолетовым светом или высокими температурами. После этого деньги будут опечатаны на одну-две недели, прежде чем их вернут к обращению. А в Вашингтоне уже в конце февраля планируют начать испытания и производство вакцины от смертельного вируса. Однако процесс займет не менее года.
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