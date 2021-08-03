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Ситуация с коронавирусом в мире остается непростой

Ситуация с коронавирусом в мире остается непростой. В США рост недельной смертности на 25 %. На фоне печальной статистики губернатор Нью-Йорка призвал рестораторов штата обслуживать только привитых гостей. В Украине тоже фиксируют отнюдь не радостные цифры. За последние сутки число заболеваний увеличилось в четыре раза. Коронавирус выявили более чем у 800 человек.

Экономическое преодоление коронакризиса

Преодолевать последствия кризиса мир только начинает. Международный валютный фонд выделит рекордные 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики. Хотя организация призывает распределить больше средств в развивающиеся страны, более половины все равно уйдет США и странам Европы.


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