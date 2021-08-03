Ситуация с коронавирусом в мире остается непростой. В США рост недельной смертности на 25 %. На фоне печальной статистики губернатор Нью-Йорка призвал рестораторов штата обслуживать только привитых гостей. В Украине тоже фиксируют отнюдь не радостные цифры. За последние сутки число заболеваний увеличилось в четыре раза. Коронавирус выявили более чем у 800 человек.