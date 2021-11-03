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Ситуация с коронавирусом в мире: в Румынии не хватает койко-мест, а в Болгарии за сутки умерли 300 человек

Ситуация с коронавирусом в мире остается тяжелой. Среди лидеров по числу заболевания остаются США, Индия и Бразилия. Не отстает и европейский регион.

В Румынии из-за всплеска заболеваний не хватает койко-мест в госпиталях. Палаты интенсивной терапии заполнены под завязку. Чтобы спасти своих граждан, страна переправляет инфицированных специальными самолетами в Германию.

Критическая ситуация в Болгарии. Накануне там был очередной рекорд смертности: более 300 человек за сутки.

Власти связывают происходящее с низким уровнем вакцинации и призывают граждан как можно скорее сделать прививку. Ставку на выработку коллективного иммунитета делают и в США. Ранее там разрешили вакцинировать от коронавируса детей. Теперь ребенок от 5 до 11 лет сможет спокойно получить дозу препарата Pfizer. По данным местных СМИ, детский вариант вакцины будет доступен к продаже уже с этой пятницы.

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