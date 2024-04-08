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В Оренбурге ситуация ухудшается - разлив стал самым большим за историю города

Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. В городе действует режим ЧС. Разлив стал самым большим за историю. Подтоплено более 10 тыс. жилых домов и свыше 18 тыс. участков. Реки Урал, Елшанка вышли из берегов. В Орске от напора воды не выдержала местная дамба, которая защищала город. Из-за перелива воды началась эвакуация и жителей Новотроицка. Из затопленных районов эвакуировано более 6 тыс. человек (спасатели не прекращают работу).

По словам мэра Оренбурга, уровень воды сегодня превысит опасное значение. Он призвал жителей города уезжать из районов, находящихся под угрозой затопления. В региональном МЧС сообщили, что "нормализация обстановки с паводками" ожидается не раньше 25 апреля.

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